〔中国期市〕郑商所甲醇期货主要合约上市首日开盘涨4.89%

路透上海10月28日电---中国郑州商品交易所甲醇期货合约<0#CMEOH:>周五首日上市交易.主要合约ME203CMEOHH2开盘报3,199人民币/吨,较基准价3,050元/吨上涨了4.89%.

甲醇期货合约首日涨跌停幅度为8%,初期最低交易保证金为8%(合约规定最低为6%),交易单位是50吨/手.

甲醇期货将是今年第三个期市新品.2011年以来,上海期货交易所上市了铅期货,而大连商品交易所则上市了焦炭期货.

甲醇是一种重要的有机化工原料,在化工、医药、轻工、纺织等行业具有广泛应用.郑商所(www.czce.com.cn)数据显示,中国是甲醇最大的生产国,2010年产能达到3,756.5万吨,产量1,575.26万吨,近两年进口量维持在500万吨以上.

A股市场中,甲醇产业链相关公司包括远兴能源(000683.SZ)、华鲁恒升(600426.SS)、泸天化(000912.SZ)等.(完)