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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:15 BJT

《外汇动态》美元/韩元及美元/坡元双双跌破61.8%费波纳奇回档位

0056GMT---美元/韩元KRW=KFTC和美元/坡元SGD=D3跌破近期涨势的61.8%费波纳奇回档位.

美元/韩元下滑0.9%至1,105.2韩元,远低于8-10月期间涨势的61.8%回档位1,109.8.该货币对的200日移动均线切入位在1,100.6,而76.4%回档位在1,086.5.

美元/坡元处于1.2433坡元几无变动,周四尾盘跌破7月至10月涨势的61.8%回档位1.2454.该货币对76.4%回档位在1.2278.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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