〔国际油市〕NYMEX原油略微下挫,但有望录得八个月来最大周涨幅

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段早盘略微下挫,未能延续上日大涨逾4%的走势;而达成化解欧债危机协议引发的乐观情绪,推动油价有望录得今年2月以来最大的周涨幅.
截止0024GMT,美国12月原油期货CLc1下跌0.37美元,至每桶93.59美元,周四飙涨4.2%.美国原油期货本周涨幅有望达到7%,为截至2月27日当周以来的最大周涨幅.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。