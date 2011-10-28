〔国际油市〕NYMEX原油略微下挫,但有望录得八个月来最大周涨幅

路透首尔10月28日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段早盘略微下挫,未能延续上日大涨逾4%的走势;而达成化解欧债危机协议引发的乐观情绪,推动油价有望录得今年2月以来最大的周涨幅.

截止0024GMT,美国12月原油期货CLc1下跌0.37美元,至每桶93.59美元,周四飙涨4.2%.美国原油期货本周涨幅有望达到7%,为截至2月27日当周以来的最大周涨幅.