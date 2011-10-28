〔欧洲金融〕德法议员成立欧元研究小组,凸显安抚市场压力之大

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎10月27日电---14名法国和德国议员将于周一在柏林会面,成立一个新的欧元问题工作小组,以提高议会在欧元区问题解决方案上的话语权.
该小组将在巴黎和柏林之间轮流每周开会一次.小组领导人为法国国民议会议长Bernard Accoyer和德国联邦下议院议长Norbert Lammert担任.
过去,德法两国议会曾在一些较不紧迫的问题上结成工作小组,例如欧洲文化多元化等.但这次就欧元问题组成研究小组,凸显出德法两国在向市场保证欧元未来安全方面的压力很大.
该小组任务是对欧元计划的缺陷做出新的评估,并就如何保障欧元未来稳定提出新的构想.小组需在明年2月提交研究报告.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
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