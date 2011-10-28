版本:
中国
债券 | 2011年 10月 28日 星期五 10:09 BJT

〔标题新闻〕黑石集团与富国银行以15-20%折价收购爱尔兰AIB的6亿美元美国商用地产抵押贷款

注:1.黑石集团(Blackstone)(BX.N)又译为百仕通

2.AIB为Allied Irish Banks Plc (ALBK.I)的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79Q29C]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐