〔澳股业绩〕麦格理上半年度获利较上年同期下降24%,表现逊于预估

路透悉尼10月28日电---澳洲最大投资银行--麦格理(MQG.AX)周五公布上半年度获利下降24%.该行面临其史上最差的交易时期,年度获利可能录得四年来第三次下滑.

麦格理称,8月和9月市况艰难,现在评估欧洲债务协议能否帮助市场恢复还为时过早.该行于9月下调了关键的交易和投行部门业绩展望.

不过麦格理称其将在市场上回购最高达10%的股份,以当前股价计算,这些股票价值约8.8亿澳元.

麦格理上半年度获利3.05亿澳元,分析师预估为获利3.25亿澳元,上年同期获利为4.11亿澳元.

麦格理面临的挑战是,找到增长点并提振其股价.(完)