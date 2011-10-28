〔澳股业绩〕麦格理上半年度获利较上年同期下降24%,表现逊于预估

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透悉尼10月28日电---澳洲最大投资银行--麦格理(MQG.AX)周五公布上半年度获利下降24%.该行面临其史上最差的交易时期,年度获利可能录得四年来第三次下滑.
麦格理称,8月和9月市况艰难,现在评估欧洲债务协议能否帮助市场恢复还为时过早.该行于9月下调了关键的交易和投行部门业绩展望.
不过麦格理称其将在市场上回购最高达10%的股份,以当前股价计算,这些股票价值约8.8亿澳元.
麦格理上半年度获利3.05亿澳元,分析师预估为获利3.25亿澳元,上年同期获利为4.11亿澳元.
麦格理面临的挑战是,找到增长点并提振其股价.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。