〔中国新债〕佛山和潍坊中小企业下周四发5.39亿元集优票据,期限三年

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国首批中小企业区域集优票据下周将发行.上海清算所周四稍晚发布的公告显
示,佛山以及潍坊两只总额共5.39亿元人民币的集优票据,将于下周四(11月3日)招标,期限均为三年.
其中佛山市中小企业区域集优票据联合发行人包括广东省佛山水泵厂有限公司、广东金意陶陶瓷有限公
司等七家企业,发行额3.59亿元,潍坊市中小企业区域集优票据发行人包括山东创智新材料科技有限公司、
潍坊双星农药有限公司等四家企业,发行额1.8亿元.
中国银行间市场交易商协会周四稍晚称,正式接受广东佛山、山东潍坊两地中小企业区域集优票据的发行
注册,注册金额5.39亿元人民币,而区域集优票据推出,将进一步拓宽中小企业的直接融资渠道.
[ID:nCN1182010]
所谓中小非金融企业区域集优票据,是指一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小非金融
企业,通过政府专项风险缓释措施的支持.在银行间债券市场发行的债务融资工具.
两期集优票据具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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佛山中小企业 3.59 3.59 3 11/3簿记建档 国开行 AAA 11/4 11/7
集优票据 (中债增进提供全额担保)
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潍坊中小企业 1.8 1.8 3 11/3簿记建档 国开行 AAA 11/4 11/7
集优票据 (中债增进提供全额担保)
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
(here)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。