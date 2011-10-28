《中国债券市场每日交易备忘》--10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国青海国资公司9亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
内蒙古托克托发电公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
宁波交通控股3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
安徽高速集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及民生银行主承
云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
浙江物产集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行及招商银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101083,参考收益率3.1618%
中国北车601299.SS20亿元一年期短期041159009,票面利率5.43%
赣粤高速(600269.SS)7亿元一年期短融041152005,票面利率5.43%
红豆集团8亿元一年期短融041152007,票面利率8.35%
新乡特色装备中小企业3亿元两年期集合票据1183012,票面利率6.95%
宁波原水集团4亿元一年期短融041172001,票面利率6.87%
南方电网50亿元九个月期超短期融资券011107002,票面利率5.10%
==============================================================================
三、缴款:
央行10亿元三个月期央票1101083,发行价格99.22元
财政部30亿元一年期储蓄式国债111716,票面利率3.85%
财政部150亿元三年期储蓄式国债111717,票面利率5.58%
财政部120亿元五年期储蓄式国债111718,票面利率6.15%
南山开发7亿元五年期中票1182294,票面利率6.13%
中石化集团50亿元九个月期超短融,票面利率5.05%
广州万宝集团8亿元一年期短融
南京长江第三大桥公司4亿元一年期短期
厦门国际航空港集团5亿元一年期短融
广东中旅集团3.5亿元一年期短融
==============================================================================
四、还本付息:
华天酒店(000428.SZ)3亿元一年期浮息(六个月定存基准)短融1081360到期兑付,基本利差1.78%
白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融1081361到期兑付,票面利率3.23%
辰州矿业(002155.SZ)3亿元一年期短融1081362到期兑付,票面利率3.88%
航天电子(600879.SS)5亿元一年期浮息(六个月定存基准)短融1081363到期兑付,基本利差1.39%
央行10亿元三个月期央票1101056到期兑付,参考收益率3.0801%
中石油(0857.HK)(601857.SS)15亿元10年期固息债038008付息,票面利率4.11%
深发展(000001.SZ)15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081603付息,票面利率5.30%
中电投财务公司50亿元五年期固息债092208付息,票面利率4.60%
江苏银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092301付息,票面利率5.00%
吉安城投公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980148付息,票面利率7.95%
财政部299.9亿元10年期固息国债100034付息,票面利率3.67%
国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100228付息,基本利差0.43%
渤海银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1024001付息,票面利率5.60%
上海杨浦城建投资集团3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080082付息,基本利差1.90%
丹东港集团10亿元五年期中票1082191付息,票面利率4.74%
山东威海中小企业5.5亿元三年期集合票据1083009付息,票面利率4.95%
财政部580亿元20年期固息国债110010付息,票面利率4.15%
中国移动通信集团50亿元15年期固息债7105付息,票面利率4.50%
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家发展和改革委员会副主任彭森表示,当前中国价格走势高位趋稳、总体可控,
预计後期将继续回落.[ID:nCN1181712]
--酝酿已久的中国地方政府自主发债即将正式启动.第一财经日报周五引述广东省财政
厅厅长曾志权称,广东计划在今年11月底前选择有利时机完成债券自主发行.[ID:nCN1181894]
============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 曾菱/周晓峰
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。