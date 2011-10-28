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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:24 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国青海国资公司9亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承

内蒙古托克托发电公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承

宁波交通控股3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承

安徽高速集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及民生银行主承

云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

浙江物产集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行及招商银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101083,参考收益率3.1618%

中国北车601299.SS20亿元一年期短期041159009,票面利率5.43%

赣粤高速(600269.SS)7亿元一年期短融041152005,票面利率5.43%

红豆集团8亿元一年期短融041152007,票面利率8.35%

新乡特色装备中小企业3亿元两年期集合票据1183012,票面利率6.95%

宁波原水集团4亿元一年期短融041172001,票面利率6.87%

南方电网50亿元九个月期超短期融资券011107002,票面利率5.10%

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三、缴款:

央行10亿元三个月期央票1101083,发行价格99.22元

财政部30亿元一年期储蓄式国债111716,票面利率3.85%

财政部150亿元三年期储蓄式国债111717,票面利率5.58%

财政部120亿元五年期储蓄式国债111718,票面利率6.15%

南山开发7亿元五年期中票1182294,票面利率6.13%

中石化集团50亿元九个月期超短融,票面利率5.05%

广州万宝集团8亿元一年期短融

南京长江第三大桥公司4亿元一年期短期

厦门国际航空港集团5亿元一年期短融

广东中旅集团3.5亿元一年期短融

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四、还本付息:

华天酒店(000428.SZ)3亿元一年期浮息(六个月定存基准)短融1081360到期兑付,基本利差1.78%

白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融1081361到期兑付,票面利率3.23%

辰州矿业(002155.SZ)3亿元一年期短融1081362到期兑付,票面利率3.88%

航天电子(600879.SS)5亿元一年期浮息(六个月定存基准)短融1081363到期兑付,基本利差1.39%

央行10亿元三个月期央票1101056到期兑付,参考收益率3.0801%

中石油(0857.HK)(601857.SS)15亿元10年期固息债038008付息,票面利率4.11%

深发展(000001.SZ)15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081603付息,票面利率5.30%

中电投财务公司50亿元五年期固息债092208付息,票面利率4.60%

江苏银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092301付息,票面利率5.00%

吉安城投公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980148付息,票面利率7.95%

财政部299.9亿元10年期固息国债100034付息,票面利率3.67%

国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100228付息,基本利差0.43%

渤海银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1024001付息,票面利率5.60%

上海杨浦城建投资集团3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080082付息,基本利差1.90%

丹东港集团10亿元五年期中票1082191付息,票面利率4.74%

山东威海中小企业5.5亿元三年期集合票据1083009付息,票面利率4.95%

财政部580亿元20年期固息国债110010付息,票面利率4.15%

中国移动通信集团50亿元15年期固息债7105付息,票面利率4.50%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国家发展和改革委员会副主任彭森表示,当前中国价格走势高位趋稳、总体可控,

预计後期将继续回落.[ID:nCN1181712]

--酝酿已久的中国地方政府自主发债即将正式启动.第一财经日报周五引述广东省财政

厅厅长曾志权称,广东计划在今年11月底前选择有利时机完成债券自主发行.[ID:nCN1181894]

============================================================================(完)

--整理 冉莹; 审校 曾菱/周晓峰

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