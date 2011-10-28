〔金属期市〕沪铜涨停至每吨61,010元人民币,受欧美利好消息提振

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透吉隆坡10月28日电---沪铜SCFc3周五上涨6%至每吨61,010元人民币,触及涨停,此前欧洲就应对债务危机达成协议,且美国第三季经济呈现增长.(完)
--编译 程琳;审校 杜明霞
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。