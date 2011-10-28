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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 09:39 BJT

〔金属期市〕沪铜涨停至每吨61,010元人民币,受欧美利好消息提振

路透吉隆坡10月28日电---沪铜SCFc3周五上涨6%至每吨61,010元人民币,触及涨停,此前欧洲就应对债务危机达成协议,且美国第三季经济呈现增长.(完)

--编译 程琳;审校 杜明霞

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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