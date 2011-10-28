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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:47 BJT

《外汇动态》欧元/日圆涨势止步于一目云区顶端,阻力位靠近108.19

0133GMT--欧元/日圆上日的涨势止步于日线一目均衡云区的顶部下方,今日在108.19日圆附近面临同样的阻力位.欧元/日圆在一目云区上方面临的阻力是100日移动均线切入位109.65.

日线一目均衡图上的支撑位靠近106.46,是目前一目均衡转换线所在之处.

欧元/日圆EURJPY=R跌0.1%,报107.65.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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