《外汇动态》欧元/日圆涨势止步于一目云区顶端,阻力位靠近108.19

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
0133GMT--欧元/日圆上日的涨势止步于日线一目均衡云区的顶部下方,今日在108.19日圆附近面临同样的阻力位.欧元/日圆在一目云区上方面临的阻力是100日移动均线切入位109.65.
日线一目均衡图上的支撑位靠近106.46,是目前一目均衡转换线所在之处.
欧元/日圆EURJPY=R跌0.1%,报107.65.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。