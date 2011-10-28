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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 10:12 BJT

〔韩国财政〕今年1-8月财政赤字较上年同期减少逾一半,至6.4万亿韩元

路透首尔10月28日电---韩国政府周五公布的数据显示,今年前八个月该国财政赤字较上年同期减少逾一半,全年财政收支可望好于预期.

韩国企划财政部在一份声明中说,初步数据显示,韩国1-8月财政赤字降至6.4万亿(兆)韩元(57.4亿美元),上年同期为赤字14.1万亿韩元.

韩国目前预计其全年财政赤字将远低于此前预估的赤字25万亿韩元.

为了抵御全球金融危机,韩国引入刺激举措,令2009年和2010年录得财政赤字,此前财政收支一直处于盈馀.

韩国政府计划到2013年恢复财政盈馀.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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