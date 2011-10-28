〔韩国财政〕今年1-8月财政赤字较上年同期减少逾一半,至6.4万亿韩元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---韩国政府周五公布的数据显示,今年前八个月该国财政赤字较上年同期减少逾一半,全年财政收支可望好于预期.
韩国企划财政部在一份声明中说,初步数据显示,韩国1-8月财政赤字降至6.4万亿(兆)韩元(57.4亿美元),上年同期为赤字14.1万亿韩元.
韩国目前预计其全年财政赤字将远低于此前预估的赤字25万亿韩元.
为了抵御全球金融危机,韩国引入刺激举措,令2009年和2010年录得财政赤字,此前财政收支一直处于盈馀.
韩国政府计划到2013年恢复财政盈馀.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。