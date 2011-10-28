《热点透视》希腊债务减记只是将危机警钟拨回到2009年

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 许娜

路透伦敦10月27日电---希腊债务减记这事显得有些杂乱无章.银行业已接受将其所持希腊公债价值减记50%的协议大纲,为进一步的欧元区支持举措扫清了道路.但即使这样,希腊的债务负担仍未比危机刚开始时减轻.

虽然希腊最新的民间部门参与(PSI)债券互换计划大纲已经敲定,但还有很多事情悬而未决.银行业同意以现有债券换新债的方式,将所持希腊债务名义价值减记50%.但他们仍在就新债的具体条件进行协商.新债的期限和利率等因素将决定银行的实际亏损.因此,协议条件越诱人,债权人越可能同意.

让我们大胆假设,持有2,000亿欧元债券的民间债权人签署此项协议,这相当于扣除欧洲央行所持债券,及短期国库券後的希腊未偿民间债务的约90%.减记50%将能令希腊总债务减少1,000亿欧元,至约2,560亿欧元.

但是,为了增强协议的吸引力,希腊也将向债券持有人提供300亿欧元无风险担保品,以支撑新债券的价值.该国将需从欧洲援助基金那里获得与此相当的贷款.而这将令其债务总额增至2,860亿欧元,达到相当于国内生产总值(GDP)的约130%,高于2009年该国债务危机首次爆发时的水准.

好消息是,协议迫使银行业将其所持希腊债券减记至更现实的水准.这应该意味着,希腊债务忧虑对市场的破坏力减弱.但是,此份协议很难扭转局面.根据协议,到2020年希腊债务与GDP之比仍将达120%,而这还是基于该国在此期间,每年基本预算盈馀都至少相当于GDP的4%的假设.政治形势紧张的可能性依然很高:希腊民众也许会对撙节举措感到厌烦;仅在未来四年便要另外贷款1,000亿欧元给希腊,欧元区其他成员国也会不悦.因此,更多的重组举措或许仍势在必行.(完)