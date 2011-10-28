〔中国能源〕中石油称10月以来保持炼厂满负荷生产,以缓解柴油供应趋紧

路透北京10月28日电---针对近期国内部分地区柴油供应趋紧的情况,中国石油天然气集团公司称,10月份以来,集团所属炼厂检修全部结束,炼油装置全部满负荷生产,日均加工原油41万吨,日均生产成品油26.5万吨,同比分别增长5.7%和9%.

刊登在国资委网站的新闻稿称,下一步将继续密切关注市场变化,加强重点地区的柴油资源投放,努力保障成品油市场稳定.

中石油称,10月27日其最新一批4万吨进口柴油到达广东南沙港,并已投放市场.10月份,已进口柴油12万吨,三季度以来,累计进口柴油28万吨,比去年全年增长122%.

为缓解柴油短缺,中石油并及时推行鼓励炼厂增产柴油政策,10月份下调石脑油内部互供价格200元人民币/吨,鼓励所属炼厂调整乙烯原料结构,增加柴油产量.

此外,中石油并下大力气增加紧张地区供应,突出重点地区,其中,10月份向四川、内蒙、新疆、广西等资源紧张地区分别调入成品油146万吨.

中石油集团为上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.

面对国内成品油供需呈现紧张,尤其是柴油供需矛盾日益凸显的局面,亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)此前亦表示,将采取加大市场资源投放量,以及满负荷安排炼油生产等措施,增加成品油市场供应.[ID:nCN1178394] (完)

更多细节,请点选国资委网站(here)