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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 10:09 BJT

〔中国新债〕南天信息下周三将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月28日电---中国云南南天电子信息产业股份有限公司(000948.SZ)周五公告称,

将于下周三(11月2日)簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南天信息 4 2 12 11/2簿记建档 兴业银行 AA- 11/3 11/4

(000948.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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