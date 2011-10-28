〔蒙古企业〕蒙古酝酿将铁路资产赴香港上市,为铁路计划筹资--报导

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透10月28日电---南华早报周五报导,蒙古正酝酿安排一家铁路建造企业赴香港上市,以便为50亿美元的铁路发展计划筹资.
报导援引蒙古国公路运输建筑及城市开发部财务投资司司长Manlaibayar Yondon称,蒙古政府旗下铁路建筑企业Mongolia Railways正筹划在国内首次公开发行(IPO),随後赴海外上市.此事尚需获得蒙古大呼拉尔(国会)批准.
"我们希望此事在几周内获得批准,"Yondon并称,"我们想首先在国内IPO,然後到国际市场上市.由于蒙古证交所与伦敦证交所开展合作,我认为香港将是比较理想的上市地."
报导提到,蒙古可能将该企业最多49%的股票在香港发行上市,但未透露更多细节.
报导并称,铁路发展计划是蒙古总投资300亿美元发展蓝图的一部分,後者还包括130亿美元的工业园区发展规划.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。