〔蒙古企业〕蒙古酝酿将铁路资产赴香港上市,为铁路计划筹资--报导

路透10月28日电---南华早报周五报导,蒙古正酝酿安排一家铁路建造企业赴香港上市,以便为50亿美元的铁路发展计划筹资.

报导援引蒙古国公路运输建筑及城市开发部财务投资司司长Manlaibayar Yondon称,蒙古政府旗下铁路建筑企业Mongolia Railways正筹划在国内首次公开发行(IPO),随後赴海外上市.此事尚需获得蒙古大呼拉尔(国会)批准.

"我们希望此事在几周内获得批准,"Yondon并称,"我们想首先在国内IPO,然後到国际市场上市.由于蒙古证交所与伦敦证交所开展合作,我认为香港将是比较理想的上市地."

报导提到,蒙古可能将该企业最多49%的股票在香港发行上市,但未透露更多细节.

报导并称,铁路发展计划是蒙古总投资300亿美元发展蓝图的一部分,後者还包括130亿美元的工业园区发展规划.(完)