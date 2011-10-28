美国防部长称不确定美朝谈判会走向何方

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月27日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四称，他对美朝会谈命运持怀疑态度，并呼吁中国就核项目进一步向平壤施压。

朝鲜外交部称，本周与美国在日内瓦举行的第二轮会谈，有助于加深双方对一些悬而未决问题的理解，双方同意举行更多此类增强信任的会谈。

此次日内瓦会谈旨在就朝核问题重启更广泛谈判。

但帕内塔在韩国访问时表示，他不清楚会谈会走向何方，并再次警告朝鲜仍是严重威胁。这是他自7月上任以来首次出访韩国。

他说：“有迹象显示日内瓦会谈取得了一些进展，但还没有达成任何协议，眼下我们也不确定会谈会走向何方。”

“出于这样的原因，至于这样的会谈会出现什麽样的结果，我觉得当前还是用怀疑一词描述比较适当。”

他还说，“在与朝鲜接触时，我们不得不一直保持警惕，因该国有和解与挑釁的历史。”

帕内塔在结束亚洲之行时还表示，中国作为朝鲜最亲密的盟友，需要向平壤进一步施压，以证明该国真的想消除其核项目。

但他也承认中国的影响力有限，指出朝鲜有时对中国呼吁其进行谈判的鼓励不予重视。（完）