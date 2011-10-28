《全球重要经济事件一览表》--10月28日-11月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月28日(五)

东京--日本政府将向国会递交第三份追加预算案,首相野田佳彦将发表政策演讲.

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科技大学发表讲话(0815).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)对挪威银行区域网络Region East讲话(1050).

奥地利林兹--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼召开新闻发布会(0830).

巴黎--英国、西班牙、德国及其他国家前首相在一场研讨会上讲话(0700),研讨会主题有关即将召开的G20峰会.

10月31日(一)

大阪--日本央行总裁白川方明向大阪商界领袖讲话,并主持新闻发布会(0545).

法兰克福--ECB总裁交接,特里谢卸任,德拉吉(Mario Draghi)出任新总裁.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)在戛纳(Cannes,康城/坎城)峰会前召开特别新闻简报会,公布对G20经济体的最新分析(0900).

挪威波多--挪威央行总裁奥尔森对区域银行网络Region North讲话.

渥太华--加拿大财政委员会主席Tony Clement就减赤计划发表讲话,主题为"加拿大创造就业、下调税率和平衡预算之途径"(1130).

11月1日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至11月2日).

东京--日本央行公布10月6-7日政策会议纪录.

悉尼--澳洲央行货币政策委员会会议.0330GMT公布利率决议.

赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话(1530).

挪威波多--挪威央行总裁奥尔森在诺德兰大学讲话.

11月2日(三)

华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1815).

日本甲府--日本央行审议委员白井早由里与山梨县商界领袖会晤.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在金融服务业游说团体CityUK举办的活动上发表讲话(1830).

华盛顿--欧洲央行华盛顿常驻代表Georges Pineau及德国央行驻纽约办事处代表Joerg Stephan出席布鲁金斯学会举办的题为"欧洲央行角色变化"的小组讨论(2100).

11月3日(四)

戛纳--20国集团峰会(至11月4日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1245GMT公布利率决议.1330召开新闻发布会.

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.

伦敦--英国央行副总裁宾恩在英国抵押贷款协会会议上发表重要讲话(1015).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1230).

11月4日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030).

维也纳--奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话(0800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)