《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日(II)

**经济参考报**

--投行人士表示,美国IPO市场的疲软表现,会极大地影响投资者对IPO的追捧.在此背景下,中国公司也难独善其身,未来赴美融资前景不容乐观.

--分析文章指出,近日多地出现的柴油短缺现象或有加剧趋势.供需日渐趋紧、油企惜售、电荒影响等因素都在一定程度上助推柴油荒.分析认为,部分掌握油源的巨头公司因油价下调导致利润收窄惜售成品油,导致不少民营油企断油.

--记者从权威部门获悉,战略性新兴产业发展的财税支持政策制订已进入後期总结阶段,预计年内出台.接近部委的专家预期,与初稿相比,最终公布的财税支持政策将主要围绕加大财政投入及企业所得税等相关调整展开.

**证券时报**

--中国建筑(601668.SS)三季度业绩报告显示,1-9月,公司累计实现营业收入3,418亿元人民币,同比增长38.6%;归属上市公司股东的净利润96.0亿元,同比增长46.4%,基本每股收益0.32元.

**东方早报**

--记者从温州市政府获悉,温州即将开工建设的城市轨道交通全力向民资开放,注册资本金50%吸收民资.这是国内城市轨道交通投资首次大力度向民资开放.

--2011全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会上,共有签约项目91个,协议总投资额达1949.99亿元,是"支洽会"签约资金最多的一届.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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