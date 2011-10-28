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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 10:21 BJT

〔中国新债〕广东机场集团下周五将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海10月28日电---中国广东省机场管理集团公司周五公告称,将于下周五(11月4日)簿记建档

发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广东机场 14.8 10 5 11/4簿记建档 中国银行 AAA 11/7 11/8

管理集团 中信银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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