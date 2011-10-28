〔路透调查〕投资者看多韩元,并小幅提高对人民币的押注

路透新加坡10月27日电---路透调查显示,投资者在过去两周开始看多韩国韩元及部分其它亚洲货币,同时亦提高了对人民币的押注,受助于市场对于欧债危机或得以解决的乐观情绪.

此次调查在三天里访问了10位外汇分析师,调查结果显示,外汇市场投资者对韩元的押注达到7月中旬以来最高,同时投资者还增持新加坡坡元仓位至8月底来最高.此外他们对印度卢比的看空程度有所下降.

该路透调查旨在评估市场对八种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币(林吉特).

对于韩元,受访10位分析师中有8位持看多立场,一位看空,一位立场中性.对于坡元,10位分析师中有7位观点乐观,两位立场中性.

投资者小幅提升中国人民币的的持仓,但其仓位仍是9月中旬左右时的大约一半,因为他们对长远来看,中国政府让人民币升值的意图感到谨慎.

该调查进行之前,韩元和坡元升破了阻力线,暗示近期或会进一步走高.

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10月13日发布的前次调查显示,投资者对坡元和马币的看法转为乐观,但对韩元看法中性.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN 如下:

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30

10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23

9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50

9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17

8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39

8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37

7月14日 -1.46 -1.33 -1.25 -1.20 -0.63 -0.37 -0.89 -0.51

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