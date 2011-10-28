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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 10:54 BJT

〔日本经济〕央行总裁称货币政策并非万能,需进行财政改革促进经济成长

路透东京10月28日电---日本经济财政大臣古川元久周五表示:

* 日本央行总裁白川方明称央行将采取大胆的政策举措

* 财务大臣安住淳表示希望与日本央行一道采取必要措施

* 白川方明表示货币政策不是万能药,需要实行财政改革促进经济持续增长

* 日本央行的宽松举措是及时的,希望央行能继续通过大胆适宜的政策来支撑经济

* 必要时将采取包括干预日圆升势在内的果断措施.(完)

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