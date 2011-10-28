〔日本经济〕央行总裁称货币政策并非万能,需进行财政改革促进经济成长

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透东京10月28日电---日本经济财政大臣古川元久周五表示:
* 日本央行总裁白川方明称央行将采取大胆的政策举措
* 财务大臣安住淳表示希望与日本央行一道采取必要措施
* 白川方明表示货币政策不是万能药,需要实行财政改革促进经济持续增长
* 日本央行的宽松举措是及时的,希望央行能继续通过大胆适宜的政策来支撑经济
* 必要时将采取包括干预日圆升势在内的果断措施.(完)
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。