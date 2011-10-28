〔中国个股〕同煤集团入主漳泽电力,并向其注入逾34亿元电、煤资产

路透上海10月28日电---中国最大的动力煤集团--大同煤矿集团将入主位于同省的山西漳泽电力股份有限公司(000767.SZ),并漳泽电力拟向同煤集发行6.23亿A股,收购後者逾34亿元人民币的电力和煤炭资产.

漳泽电力周五公告显示,漳泽电力拟以5.56元/股的价格,向同煤集团及其全资子公司临汾宏大发行A股,用于收购同煤集团持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权,以及临汾宏大持有的豁口煤业100%股权和锦程煤业90%股权.发行完成後,同煤集团将一举持有漳泽电力31.99%股权,成为控股股东.

在停牌四个多月後,漳泽电力电煤重组的预案正式浮出水面.同煤集团将代替中电投集团成为漳泽电力新的实际控制人,同时漳泽电力的前两大股东中电投和山西国际电力将向山西国资委无偿划转所持股权,共占增发前总股本22.6%(增发後15.37%股权).

山西省国资委将全权委托同煤集团对上述股权进行管理,并同意以符合规定的方式注入同煤集团.在山西省国资委将上述2.99亿股股份注入同煤集团後,同煤集团及其一致行动人合计持股比例将进一步升至47.36%.

同煤集团十二五期间将积极做大做强电力产业,但由于其电力产业起步较晚、项目储备较少以及电力行业门槛高、立项难、不易进入、火电项目核准放缓等因素的影响,同煤集团在电力行业的发展步伐受到了制约.通过本次重组,同煤集团将获得漳泽电力现有的项目储备,为同煤集团做大做强电力产业奠定了基础.

而漳泽电力不仅规模得到扩张,而且现有四座电厂可成为或争取成为煤电一体化的坑口电厂.公告称,本次资产重组完成後,漳泽电力的总装机容量将达到664.85万千瓦,加上现有在建、待建和已取得"路条"(获准可行性研究)的项目,十二五末公司总装机容量将达到1,200万千瓦至1,500万千瓦,占到山西省火力发电总装机容量的四分之一到三分之一.

本次资产重组的财务顾问为中德证券,其为山西证券与德意志银行的合资券商.

同煤集团是国家规划的十三个大型煤炭生产基地和产能亿吨以上的大型煤炭集团之一,经营业务主要分为煤炭、煤化工、电力和其他四大板块,营业收入主要由煤炭板块提供,年产煤能力1.2亿吨.而临汾宏大全权负责同煤在临汾市的煤矿资源整合.

同煤集团旗下现拥有一个上市平台--大同煤业(601001.SS).在此次重组完成後,同煤集团将拥有的发电类资产全部注入漳泽电力,重组後漳泽电力旗下煤矿直供自己的电厂,其全部营收来自电力,而大同煤业主要负责煤炭生产与销售,两者不构成同业竞争.

漳泽电力周五早盘报5.45元,跌0.11元.(完)