《KEMP专栏》美国第三季亮丽GDP数据存疑,可能是虚有其表

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李爽/蔡美珍/梁睿雪

路透伦敦10月27日电---美国第三季经济增长步伐创一年来最快,但这种突然的爆发可能虚有其表,其持续性存在疑问.

美国商务部经济分析局周四公布的数据显示,国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%.扣除库存变化的最终销售(该项指标或许更能衡量基本趋势)涨幅甚至更大,环比年率达3.6%.

各领域产出均出现上升.个人消费的贡献率最大,对第三季GDP成长贡献1.72个百分点,民间部门在设施和软件方面的固定投资贡献1.2个百分点,非住宅建筑和其他建设项目贡献0.34个百分点.

但贸易贡献甚微.出口增长对经济成长的贡献为0.55个百分点,但基本被进口增长所抵消,进口对GDP构成0.34个百分点的拖累.政府支出和投资变动的影响完全呈现中性,贡献率为零.

**谨慎看待**

一如往常,商务部的新闻稿"强调,今天第三季GDP初值所依据的数据源并不完整,或是可能进一步调整...一个月後公布的修正值将基于更完整的数据源".

但有比以往更多的理由去怀疑其中部分数据.

首先,消费者支出和企业投资的强劲改善,很难与制造业调查、铁路货运和电力消耗等企业活动实时指标相符,後面这些指标都显示第三季经济基本持平.

美国供应管理协会(ISM)月度调查显示,7、8、9月新订单指数分别为49.2、49.6和49.6,产出分项指数分别为52.3、48.6和51.2,说明这段时间制造业产出和订单大致持平.而这很难与GDP数据中显示的明显增长相匹配.

7-9月的新订单和产出指数较4-6月大幅下降,更不用说与1-3月相比了.但根据经济分析局数据,不计库存变化的最终销售从第一季的持平升至第二季的增长1.6%,到了第三季更是增长3.6%.