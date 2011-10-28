〔基金观点〕未来三个月铅料将成为回报率最高的金属--Threadneedle

* 年底前铅涨幅可能达到16%

* 黄金预计将在每盎司1,700-1,800美元区间交投

* 期铜料从目前约7,910美元跌至6,000美元

* 认为汽油、取暖油和柴油表现将超越同类资产

路透新加坡10月27日电---伦敦资产管理机构Threadneedle周四表示,未来三个月内铅预计将成为回报率最高的金属,年底前料有可能上涨16%且表现优于黄金.後者迄今是表现最好的金属.

"眼下我们认为铅的表现将超过其他金属...因为考虑到环境问题给铅生产过程带来各种困难.铅也将因冬季到来和电池需求而获益."Threadneedle基金经理Nicolas Robi表示.

由于严重的环境问题以及对健康有害,多数地区均已禁止开采铅矿.而冬季的铅需求通常强劲,因此时汽车电池损坏并需更换的数量上涨.

Robin预计年底前期铅CMPB3料将反弹高达16%,而黄金涨幅则只可能达到约5%.

"我预计三个月内,铅(价格)将从当前水平回到每吨2,250-2,300美元,"Robin说,并称在他管理的资产组合中,铅的配置敞口为4.5%.

今年迄今为止,伦敦金属交易所(LME)铅价格已大幅下跌了约22%,目前在约1,985美元,因需求减弱以及全球经济前景暗淡.

相比之下,2011年初至今黄金XAU=大涨了逾20%,尽管在9月触及每盎司1,920.30美元的纪录高位後又回落.

"主权债务风险令金市得到支撑,不过我不确信近期金价将突破2,000美元.未来三个月其有可能停留在1,700-1,800美元区间内."Robin说.

现货金目前在每盎司1,715美元附近交投.

"许多投机性资金已投入金市,同时一些宏观对冲基金开始获利了结."他补充道.

Robin表示年内迄今,他管理的基金表现已超过道琼斯-瑞银商品指数(DJ-UBS Commodities Index).DJUBSTR9个百分点.该基金的目标是每年超过该指数3-6个百分点.

**能源--当前最佳投资选择**

Robin看好汽油、取暖油和柴油的表现,但对包括铜在内的多数基本金属持看空观点.他认为年底前铜可能跌至每吨6,000美元.

"基本金属将成为受经济成长放缓影响最深的领域之一.基于此,我们略微低配铜、铝和锌."他说,"目前能源是目前最好的投资选择."

Robin表示,2012年道琼斯-瑞银商品指数可能上扬10-15%,受助于能源价格上涨和基本金属反弹.(完)