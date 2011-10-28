〔中国热股〕房地产股早盘大涨,欧债危机获新进展引发技术性反弹

路透北京10月28日电---中国股市房地产股周五早盘劲扬.欧债危机取得重大进展提振人气,房地产股在前期超跌後迎来技术性反弹,而房地产政策可能出现微调的预期亦助推其涨势.

指标房地产股--保利地产(600048.SS)及金地集团(600383.SS)早盘均一度涨停,地产股指数.SSEP涨幅也一度达6%,不过本地时间11:15时,涨幅已减小至3%左右;大盘沪综指.SSEC则上涨1.11%%.

分析师称,房地产股前期超跌,而欧元区消息提振市场人气,房地产等价格便宜的周期性股从中获益.此外,近期房地产调控初现成效,部分地区在限购等调控政策方面可能松动,加大了市场对房地产政策微调的预期.

欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.该消息推高各国股市及大宗商品价格大涨.[.NCN][.EUCN][O/NCN] (完)