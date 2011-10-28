《热点透视》欧元区将迎来更艰巨的任务:落实债务危机应对协议

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 程琳

路透伦敦10月27日电---欧元区领导人达成了协议.在最近几周分歧严重的三个热点问题上,他们终于达成了原则性共识.希腊债务负担将会减轻.欧元区银行将重整资本.欧洲金融稳定机构(EFSF)的抒困能力也将得到提高.

欧元区17国达成共识的情况并不多见,市场一如既往欢欣鼓舞.但未免庆幸得有点太早.古人云,魔鬼藏在细节中,而欧元区领导人正是留下了许多细节问题悬而未解.

如果欧元区信誉够高,能够让市场相信其将言出必行,那问题也不大.但欧元区恰恰缺乏这种信用,所以他们必须加倍努力弥补这种缺失.对已达成的协议,必须滴水不漏地加以执行.即便以上都能做到,欧元区眼下的命运还要取决于政府影响力之外的两个因素:欧洲央行的行动,全球经济增长.

视乎上述三项最紧迫问题细节讨论的结果,协议内容可能会有所变动.民间部门所持希腊债券的"自愿"扣减,如何做到自愿以及能达到多大的自愿程度,目前尚不清楚.银行方面的问题,尤其是关系到树立信心的关键因素--改善定期融资问题,仍是未知.另外,提高EFSF抒困能力两个选项的最终细节,也有待下月财长会议决定.

如果欧洲国家领导人拥有足以保证自身决定可得到执行的信用,那麽将细节留给下属去做这个事实也可以忽略不计.但在持续近两年的一次次危机当中,欧元区几乎从未展现过这种信用.一方面区内17国意见不合,让信誉大减.另一方面欧元区老大德国的限制,也让争论迟迟无果.

回顾历史,一场峰会或是一份联合公报的签署,并不能消弭分歧.这个协议更为艰难的部分是执行.如果个别政府在国内受到压力,则可能带来新的障碍,导致协议执行一拖再拖,市场神经被一次次揪起.

此次峰会展现出,德国引导了争论的方向.对欧元区而言,这既是安慰,也是顾虑.能带来安慰,是因为梅克尔似乎终于清楚自己想要什麽,并且得到了下议院更明确的授权.带来了忧虑,是因为德国不愿打破一些禁忌而总是让所有讨论频频碰壁,尤其在是否可能赋予欧洲央行维持欧元区金融稳定这个角色的问题上.

欧洲央行在银行定期融资、公债购买和利率方面的行动,将是未来几周的关键.不必担心新总裁德拉吉上任後,欧洲央行态度会来个180度大转弯,欧洲央行的力量平衡还将保持原样,但若该央行认为政府已经尽到责任,就可能选择采取更加灵活的立场.

最终,如何评价10月26日达成的协议,要看以下三个问题的答案.希腊债务减轻了吗?答案是有可能.市场受到恐慌性冲击时,欧元区尤其是区内银行能得到保护吗?答案是或许可以.它解决了意大利的问题吗,意大利公债收益率(殖利率)能从当前接近6%的水平下跌吗?答案是没有.意大利需要一个严肃认真、愿意改革的政府,只要这样它就无需求助EFSF.但如果没有这样一个政府,等真正的麻烦降临时,EFSF也无济于事.而欧洲领导人达成的这个协议,并未改变意大利政治现实.

这份协议没有传递出危机终结的信号,甚至都没暗示危机要开始终结.但若每个欧元区政府都马上坚决表示将彻底执行该协议,它将有助于缓解忧虑.(完)