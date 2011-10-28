《阳歌专栏》比亚迪电动车上市 百度和中兴财报看上去很美

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**比亚迪电动车上市 真正的考验刚刚开始 **

在政府支持下进行公交和出租车试点测试一年之後，比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)终于向消费者推出了电动车，这对试图扭转经营颓势的比亚迪而言是至关重要的一步。该公司对此肯定经过了精心准备，过去一年在深圳进行试点测试阶段，他们解决了很多潜在的问题。比亚迪公司的投资者包括亿万富翁巴菲特。

比亚迪表示，将率先开始在深圳销售电动车。这步棋看似不错，当地政府会继续以价格补贴的形式提供支持。此外，比亚迪还采取了不同寻常的一招，即帮助消费者在家里安装充电器。

政府可为每辆车提供约1.8万美元的大额补贴，但是比亚迪估计消费者还要为新款电动车支付约3.84万美元，这对一项未经证明的技术来说显然相对过高了，同样的价钱可以买一辆相当不错的燃油汽车。

定价高以及人们对电动车技术心存疑虑，意味着刚开始电动车的市场需求可能极为有限。我估计上市销售的前六个月，每月销量不会超过2,000辆。传统燃油汽车销量大幅下降使比亚迪已经濒临亏损，新电动车销售开局如此缓慢将很难帮助比亚迪摆脱困境。

不过，电动车上市是朝着正确方向迈出的一步，比亚迪已将最大的赌注押在电动车项目上，只有获得消费者的良好反响，才能获得成功。也就是说，该公司已尽其所能为电动车项目创造了极大的成功机会，消费者能否接受这一定价高、但却有令人感兴趣的新技术的电动车，未来几个月将是关键的考验期。

一句话：未来6-12个月对比亚迪的电动车项目而言至关重要，上市之後将静观普通消费者对新车的接受程度如何。

**百度和中兴财报：看上去很美**

中国企业第三季度财报纷纷出炉，业界领头羊百度(BIDU.O)和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的财报均反映出近期趋势的延续。

首先是百度，百度财报显示，得益于巨大的广告需求，公司的营收和利润均增加了约80%。占据中国搜索服务逾三分之二市场的百度进一步预测，因良性需求继续增加，公司第四季度的营收将继续以类似比例增加。我之前曾预测，因中国过热的互联网泡沫亟需修正，因此企业的广告开销可能会出现大幅下滑，但很明显，百度尚未遇到这种迹象。我还是认为修正会出现，而当它出现时，这种修正会对百度的营收和盈利构成打击。但尽管团购领域和一些电子商务公司出现了一些风吹草动，但在明年第一季度、最可能是第二季度前，我们是不会看到真正疲软的迹象。

其次是中兴通讯，公司第三季度财报显示其该季度营收同比增长37%。中兴通讯正重点发展手机业务，今年前9个月的手机业务收入同比增加50%。但尽管营收增加，其该季度净利润同比下跌近40%，因中兴继续实施其风险战略，即通过接近或低于成本的价格出售低端智能手机，以此攫取全球市场份额。如果中兴在获得市场份额後提价，这种战略可能最终会奏效。但如果消费者将该公司与廉价货挂钩，对其提价不买账，该战略可能就会适得其反。中兴对谷歌(GOOG.O)安卓系统的严重依赖也让它可能会陷入到与苹果<AAPL. O>的法律诉讼中，苹果已经就类似问题起诉其他手机制造商。

一句话：百度和中兴通讯的最新财报显示出最新趋势的延续，尽管前者依然因潜在的网络泡沫存在风险，而後者的危险则来源于其颇具风险的扩张战略。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜

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