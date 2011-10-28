版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 10:58 BJT

〔中国新债〕中国铁建下周五将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月28日电---中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周五公告称,将于下

周五(11月4日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中国铁建 150 50 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/7 11/8

(601186.SS)(1186.HK) 中国银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐