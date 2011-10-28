版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 11:32 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币上涨,升向日高

IFR悉尼10月28日电---市场早盘迄今为止的走向不是很明确,欧元、澳元和日圆交叉盘出现温和获利了结,使得美元兑日圆以外亚洲货币脱离早前低位.

这些走势外加早前报导的亚洲国家央行干预汇市(包括新加坡,韩国和台湾央行),推动美元兑日圆以外亚洲货币在午盘前升向日高.

隔夜市场的良好走势未能在今日亚洲时段发扬光大,亚洲市场人士周五常因周末来临而持谨慎态度.

昨日,欧盟相关消息仍留下很多有待回答的问题,尤其是有关爱尔兰和葡萄牙的问题,对于那些寻找风险指向标的人来说,没有比意大利10年期公债收益率更好的指标了.若收益率高于6.0%,则宜避险;若低于6.0%,则可考虑冒险.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐