《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币上涨,升向日高

这些走势外加早前报导的亚洲国家央行干预汇市(包括新加坡,韩国和台湾央行),推动美元兑日圆以外亚洲货币在午盘前升向日高.

昨日,欧盟相关消息仍留下很多有待回答的问题,尤其是有关爱尔兰和葡萄牙的问题,对于那些寻找风险指向标的人来说,没有比意大利10年期公债收益率更好的指标了.若收益率高于6.0%,则宜避险;若低于6.0%,则可考虑冒险.(完)