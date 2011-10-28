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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 11:07 BJT

〔中国新债〕盾安环境下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月28日电---中国浙江盾安人工环境股份有限公司(002011.SZ)周五公告称,将于下周三(11月2日)

簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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盾安环境 7 3 12 11/2簿记建档 中信银行 A+ 11/4 11/7

(002011.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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