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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 11:15 BJT

〔中国新债〕阳谷祥光铜业下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月28日电---中国阳谷祥光铜业有限公司周五公告称,将于下周三(11月2日)簿记建档发行5亿元

人民币短期融资券,期限一年.

本期券为阳谷祥光铜业今年第二期短融,其首期5亿元一年期短融于今年7月发行.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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阳谷祥光铜业 10 5 12 11/2簿记建档 国开行 AA- 11/3 11/4

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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