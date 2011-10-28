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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 11:10 BJT

〔日本橡胶〕10月10日止生胶库存较10天前增加4.3%,升至三年半高位

路透东京10月28日电---日本橡胶贸易协会周五公布数据显示,截至10月10日,日本生胶库存较10天前增长4.3%至12,059吨,创三年半高位.

库存水平偏高通常表明需求放缓,令市场承压.

数据显示,10月10日止日本生胶库存较9月30日水平增加498吨,创2008月4月20日以来最高.

以下为分类库存数据(单位:吨):

10月10日 9月30日 9月20日 9月10日 8月31日 8月20日 8月10日

生胶 12,059 11,561 10,061 9,407 9,559 8,623 6,458

天然乳胶 351 403 383 353 375 382 400

合成胶(固体) 2,090 1,675 1,669 1,512 1,603 1,565 1,549

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 23 (完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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