〔日本橡胶〕10月10日止生胶库存较10天前增加4.3%,升至三年半高位

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透东京10月28日电---日本橡胶贸易协会周五公布数据显示,截至10月10日,日本生胶库存较10天前增长4.3%至12,059吨,创三年半高位.
库存水平偏高通常表明需求放缓,令市场承压.
数据显示,10月10日止日本生胶库存较9月30日水平增加498吨,创2008月4月20日以来最高.
以下为分类库存数据(单位:吨):
10月10日 9月30日 9月20日 9月10日 8月31日 8月20日 8月10日
生胶 12,059 11,561 10,061 9,407 9,559 8,623 6,458
天然乳胶 351 403 383 353 375 382 400
合成胶(固体) 2,090 1,675 1,669 1,512 1,603 1,565 1,549
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 23 (完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。