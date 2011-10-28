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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 11:40 BJT

〔企业并购〕庞大和青年汽车就新的萨博重组方案与其母公司谈判接近尾声--消息

路透北京10月28日电---一位接近此事的消息人士称,中国庞大集团(601258.SS)及浙江青年莲花汽车公司与瑞典汽车企业萨博母公司Swedish AutomobileSWAN.AS新的股权重组方案谈判已经接近尾声.

"中方与瑞典汽车最近一直在讨论新的萨博重组方案,谈判已经接近尾声."该人士并表示.

目前暂未获得庞大和青年莲花高层置评.(完)

--发稿 方燕; 撰写 李然; 审校 黄凯

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