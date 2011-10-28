〔企业并购〕庞大和青年汽车就新的萨博重组方案与其母公司谈判接近尾声--消息

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透北京10月28日电---一位接近此事的消息人士称,中国庞大集团(601258.SS)及浙江青年莲花汽车公司与瑞典汽车企业萨博母公司Swedish AutomobileSWAN.AS新的股权重组方案谈判已经接近尾声.
"中方与瑞典汽车最近一直在讨论新的萨博重组方案,谈判已经接近尾声."该人士并表示.
目前暂未获得庞大和青年莲花高层置评.(完)
--发稿 方燕; 撰写 李然; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。