〔中国债市〕人民币利率互换先扬後抑,整体表现继续受制于资金面走势

路透上海10月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周五先扬後抑,整体表现继续受制于资金面走势.早盘曲线高位盘整,报价甚至高于昨日水平,午後则明显下滑.相比昨日,IRS报价小幅下跌.

"下午差不多两点多,市场(报价)有点往下,下到还蛮多的."上海一银行交易员表示.

坊间有传言称,由于一国有大行资金缺口太大,央行已对其进行近千亿元人民币逆回购操作.

对于11月的市场表现,上述交易员指出,短期内资金承受的压力依然较大,将制约短端品种报价下行空间.目前紧缩政策全面、快速转向的概率较小,但毕竟微调方向已确立,政策再度紧缩的可能性也就随之降低,中长端料将维持盘整,曲线会呈现倒挂的情况.

北京时间16:05,七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS上涨逾45个基点(bp),并已突破5.0%整数关口.

中国银行间市场周五回购利率CNREPO=CFXS继续大幅抬升,因资金面受企业利税上缴等因素持续推动,以及部分机构顾虑下月保证金缴准备金的资金需求,令机构对融出资金的谨慎预期增强.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.8320/3.9540 3.6308/3.7167 3.5850/3.6700 3.6417/3.7317 3.5820/3.8940

周四 3.7850/3.9150 3.6350/3.7186 3.5614/3.6571 3.6243/3.7157 3.5600/3.8760

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变动+0.0470/+0.0390 -0.0042/-0.0019 +0.0236/+0.0129 +0.0174/+0.0160 +0.0220/+0.0180

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)