〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走扬,因国际美元遭弃助中间价再创新高

* 人民币兑美元早盘大幅走升

* 中间价创2005年汇改以来新高

* 欧债危机解决现曙光助升欧元,国际美元遭弃

* 美元颓势短时难改,人民币近期料稳中有升

* 国内购汇压力不减,或为海外机构套利所致

路透上海10月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘上扬,受创2005年汇改以来新高的中间价带动.欧盟峰会达成最新协议,令欧债危机前景顿显乐观,欧元大幅走强亦使得人民币中间价顺势跃上新台阶,引领整体汇价上行.

交易员指出,近期利好欧元的因素集中释放,预计美元还将受其压制,短期难改弱势,人民币也有望稳中走升.不过月底及套利等因素,使得购汇压力不减,盘中询价也将继续保持与中间价的偏离势头.

美元在周五亚洲早盘大跌,延续了隔夜市场颓势,美元指数.DXY跌至七周低点,并创下逾两年最大跌幅,因此前欧洲就欧债危机解决措施达成协议引发高风险大幅反弹.[FRX/CN]

"美元指数破了76的关键支撑位,主要是最近的消息太多,而且全是(对欧元的)利好."上海一银行交易员称.他认为,欧元强势有望延续,人民币也将受其带动.

北京时间11:36,人民币兑美元即期报6.3504元,上日收报6.3595元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3290元,创2005年汇改以来新高,前次高点为周二(25日)的6.3425;上日中间价为6.3477元.

此外,上述交易员并指出,香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

北京时间11:32,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3550/00,上日尾盘为6.3500元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3790/80元,上日尾盘报6.3985元.

人民日报海外版周四报导称,美国施压引发的升值预期是人民币汇率连创新高的主要原因,预计人民币汇率可能仍要上升一段时间,但大幅升值的可能性会降低.[ID:nCN1178522]

美国财政部国际事务次长布雷纳德称奥巴马总统将在11月的G20,APEC和东亚峰会上就汇率问题向中国国家主席胡锦涛施压,而美国财政部也将在上述峰会结束後发布汇率报告.[ID:nCN1174730]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)