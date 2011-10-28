〔表格〕瑞士10月KOF领先指标降至0.80,路透调查预估为0.98

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世10月28日电---瑞士智库KOF周五公布,10月KOF领先指标降至0.80,路透调查预估为0.98,9月修正後仍为1.21.
主要数据:(括号内数据为前值)
2011年10月 2011年9月 2010年10月
0.80 1.21 (1.21) 2.19
该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)
--编译 高琦; 审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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