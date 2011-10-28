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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 17:40 BJT

〔表格〕瑞士10月KOF领先指标降至0.80,路透调查预估为0.98

路透苏黎世10月28日电---瑞士智库KOF周五公布,10月KOF领先指标降至0.80,路透调查预估为0.98,9月修正後仍为1.21.

主要数据:(括号内数据为前值)

2011年10月 2011年9月 2010年10月

0.80 1.21 (1.21) 2.19

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

--编译 高琦; 审校 李爽

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