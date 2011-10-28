〔中国货币市场〕回购利率大幅抬升,下月初资金紧张状况或有所缓解

路透北京10月28日电---中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS继续大幅抬升,因资金面受企业利税上缴等因素推动,以及部分机构顾虑下月保证金缴准备金的资金需求,令机构对融出资金的谨慎预期增强.

交易员并表示,下月初,企业缴税等因素对资金面影响将会淡去,而央行公开市场到期资金规模较大,这有助于缓解当前资金面的紧张状况.

据央行数据计算显示,中国金融机构财政存款去年10月为增加2,992.12亿元人民币,11月和12月份分别减少2,119亿元和9,361亿元.

"出资金的比较少,所以利率升得比较快,14天的回购利率也被带起来了."华东一银行交易员称.

路透统计显示,11月中国央行公开市场央行票据和正回购到期资金共计3,250亿元人民币,其中下周为1,070亿元.[CN/MMTCN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第三批上缴为11月5日,其他金融机构为11月15日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.9479 4.2235 +72.44

七天CN7DRP=CFXS 5.0068 4.5618 +44.50

14天CN14DRP=CFXS 5.2737 4.6594 +61.43

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.9070 4.1891 +71.79

七天CHICNY7D=CFXS 4.9590 4.5985 +36.05

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