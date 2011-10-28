〔中国债市动态〕现券收益率重启升势,短期资金面续紧等令其承压

路透北京10月28日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率重启升势,短期融资券表现尤甚.市场人士表示,短期资金面持续显紧,令现券短端承压;欧美经济出现利好迹象,亦令现券承压.

"早盘现券收益率往上."上海一大型银行交易员称,"两方面的原因,一是大家没钱;二是欧美的刺激,欧洲减免债务,美国的数据也还挺好的."

欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.[ID:nCN1179060]

美国商务部周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%,高于第二季1.3%的增幅,且为一年来最高,因消费者和企业加大支出,增强了经济成长势头.这种趋势可能保持到今年第四季.该数据舒缓了对经济的担忧.[ID:nCN1181568]

上海另一大型银行交易员亦表示,短期资金面显紧,推动部分短融品种收益率大涨;大行保证金存款再次缴款在即,其预计近期资金面仍会偏紧,不能排除短债收益率继续随之上探的可能.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行最後一批上缴为11月5日.[ID:nCN1927347]

剩馀期限约9.81年的固息国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.82%/3.78%,上日尾盘为3.82%/3.77%;剩馀期限约0.22年的固息短期融资券11沪城建CP01券最新报价收益率CN1181016=CFXM为6.0000%/5.2401%,上日尾盘为5.1700%/5.1700%.(完)