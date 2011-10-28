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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 12:13 BJT

〔东京美债〕10年期公债小涨,未来几日或寻获些许支撑

路透新加坡10月28日电---美国10年期公债周五在亚洲市场小涨,继上日急跌之後走势稍获喘息.投资者在月末可能的投资组合调整,有望给美债近期的走势带来些许支撑.

10年期公债价格涨6/32,收益率(殖利率)报约2.364%,较周四纽约尾盘下滑4个基点.

10年期公债收益率周四曾攀升至高点2.407%,为8月初以来最高,欧洲达成解决债务危机的协议,促使投资者抛售避险的美债.

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