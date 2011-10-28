〔东京美债〕10年期公债小涨,未来几日或寻获些许支撑

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透新加坡10月28日电---美国10年期公债周五在亚洲市场小涨,继上日急跌之後走势稍获喘息.投资者在月末可能的投资组合调整,有望给美债近期的走势带来些许支撑.
10年期公债价格涨6/32,收益率(殖利率)报约2.364%,较周四纽约尾盘下滑4个基点.
10年期公债收益率周四曾攀升至高点2.407%,为8月初以来最高,欧洲达成解决债务危机的协议,促使投资者抛售避险的美债.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。