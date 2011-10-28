版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 12:26 BJT

〔泰国经济〕央行调降2011年GDP增长率预估至2.6%

路透10月28日电---泰国央行周五称:

* 泰国2011年国内生产总值(GDP)增长率料为2.6%(7月预估为4.1%)

* 泰国2012年GDP增长率预计为4.1%(7月预估为4.2%)

* 泰国2011年核心通胀率预估为2.4%(7月预估亦为2.4%),2012年核心通胀率预估为2.5%(7月预估为2.3%)

* 第四季GDP料较上季下滑1.9%,较上年同期增长0.8%

* 受政府政策影响明年通胀率将持于高点

* 受重建推动经济明年将回升

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐