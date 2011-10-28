〔泰国经济〕央行调降2011年GDP增长率预估至2.6%

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透10月28日电---泰国央行周五称:
* 泰国2011年国内生产总值(GDP)增长率料为2.6%(7月预估为4.1%)
* 泰国2012年GDP增长率预计为4.1%(7月预估为4.2%)
* 泰国2011年核心通胀率预估为2.4%(7月预估亦为2.4%),2012年核心通胀率预估为2.5%(7月预估为2.3%)
* 第四季GDP料较上季下滑1.9%,较上年同期增长0.8%
* 受政府政策影响明年通胀率将持于高点
* 受重建推动经济明年将回升
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。