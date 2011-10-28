〔日本经济〕首相野田佳彦:将与央行合作采取一切措施应对日圆升值

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透11月28日电---日本首相野田佳彦周五表示,其政府将采取一次措施并与央行合作,防止日圆升值迫使企业迁移海外.日本仍在奋力从3月地震和海啸中复苏.
日本政府正在努力控制已达经济规模两倍的公共债务,设法刺激经济增长,控制福岛核电站辐射泄漏.而日圆升值当前冲击日本出口依赖型经济,为野田佳彦再添新忧.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。