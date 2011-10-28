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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 12:27 BJT

〔日本经济〕首相野田佳彦:将与央行合作采取一切措施应对日圆升值

路透11月28日电---日本首相野田佳彦周五表示,其政府将采取一次措施并与央行合作,防止日圆升值迫使企业迁移海外.日本仍在奋力从3月地震和海啸中复苏.

日本政府正在努力控制已达经济规模两倍的公共债务,设法刺激经济增长,控制福岛核电站辐射泄漏.而日圆升值当前冲击日本出口依赖型经济,为野田佳彦再添新忧.

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