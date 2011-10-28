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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 12:26 BJT

〔中欧政经〕EFSF主管雷格林预计出访中国期间将不会达成协议

路透北京10月28日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五表示,未预期在出访北京期间能够与中国领导人达成最终协议.

雷格林还表示,希腊救助计划是例外情况.他认为无需对将其用于其他国家.

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