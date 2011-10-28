《中国经济焦点》欧债危机现曙光,中国该不该加入救火队?

* 欧债危机虽有起色,但救助计划细节尚未全部成型

* 中国是否出手及如何出手,学者看法分歧

* 有条件援助观点略占上风,如何谈判最关键

作者 沈燕

路透北京10月28日电---欧盟峰会就处理欧债危机达成协议,让欧元区前景现出曙光.那麽坐拥全球第一大外储的的中国,对这场救援究竟该置身事外,还是锦上添花?

周五在北京举行的腾讯财经论坛上,虽没有来自政府方面的声音,但关注欧债危机的学者们对此看法也明显分歧,其中倾向通过债务重组,实施有条件援助者略占上风.

"欧债危机牵动着中国的利益.中国应该出手参与解决欧债危机问题,不光是我们是不是输两个钱的问题,中国战略意义在于多极化的世界,在这种情况下,我们不愿意看到整个欧元区的垮台."中国国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡称.

他认为,虽然中国并不是欧洲债务危机中间的关键因素,但中国应该认真地考虑一下未来如何对付债务重组的问题,以及有条件地出手.

"欧洲有那麽多的世界名牌,那麽多的知识产权,很多的企业质地优良,还怕拿不回东西?关键是如何谈判,"他说.

期待已久的欧洲债务危机解决方案本周出炉.欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,另外欧洲也就欧洲银行业资本重组和发挥救助基金杠杆作用达成一致.但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.[ID:nCN1178028]

亚洲股市受此激励上扬,本周料创下近三年来最佳单周表现,投资人再次投入欧元和大宗商品等较高风险资产.[ID:nCT0412676]

**该不该出手?**

经历过亚洲金融危机,2008年始于美国的全球金融危机,以及眼下的欧债危机,在全球经济一体化的背景下,中国如何出手似乎比该不该出手更重要.

正在北京进行访问的欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五表示,未预期在出访北京期间能够与中国领导人达成最终协议.并称EFSF可以为中国提供一个满足其投资需求的好产品,中国可以得到保证,EFSF基金的AAA评级是稳固的.[ID:nCN1182586]

中国财政部副部长朱光耀周五表示,EFSF将中国视为重要投资者,中国正等待有关投资EFSF新选项的细节,然後再做决定[ID:nCN1182896]

尽管中国官方对此事的表态一直很谨慎,但民间及学者的讨论却从没停止.

丁一凡指出,目前有一种观点是中国人不能出手救欧盟,最大的担心是一出手就是肉包子打狗,实际上这种分析根本不符合中国的利益.

"又反对买美国的国债...我们又不出钱参加欧洲的投资,那我们的外汇储备干什麽?堆在那里吗?就更傻了,没有任何收益."他称.

中国国际金融有限公司首席经济学家、董事总经理彭文生认为表示,从中长期来讲,一个稳定的欧洲,一个稳定的欧元区,一个在国际金融货币体系中能够发挥一定作用的欧元,符合中国中长期的战略意义.

"如果欧元区这一次因为这个危机垮下来了,那麽美元的垄断性地位就会更强,对中国未来人民币的国际化发展都不是一个好的事情."他称.

中国社科院世界经济与政治研究所副所长何帆则没有那麽乐观,担心如果欧债危机恶化,可能引爆欧洲银行的危机,并导致经济的第二次探底.

"银行如果出现问题的话,就会迅速地蔓延全球,如果欧洲银行出现问题,会出现比雷曼兄弟破产更大的冲击,我们正在讨论的经济第二次探底预言就实现了."他称.

何帆认为,欧洲总体负债并不算重,只要经济能够增长,那麽债务的问题迟早可以解决.解决债务危机存在的主要障碍是政治上的问题,而不是经济上的问题.

目前还很难评估救市措施对欧债危机的效果,国家行政学院咨询部副主任陈炳才就担心,"如果继续恶化的话,可能会将美国带进来,并导致全球经济的二次探底."

**如何出手**

尽管分歧犹在,但多数学者建议中国应该有条件的出手援引,如何谈判更需智慧.

彭文生则认为,从中长期和从战略意义考虑,中国应该参与稳定欧洲的形势,但首先要保证中国的投资是安全的,主要是应该通过多边机构,如国际货币基金组织等,同时更多应该鼓励民间资本去欧洲投资.

他指出,欧洲许多公司的基本面很好,发行的公司债比主权债信用评级都高,现金流也很好,中国可以鼓励企业通过股权投资等参与那些有品牌,有技术的优质企业,这对中国企业的长远发展也有利.

"中国参与欧洲的债务重组未必吃亏,但问题的关键是如何在债务重组上保持中国的利益不受损,同时也不是急功近利地占人家的便宜."丁一凡则称.

他举例称,想想80年代拉美危机,90年代亚洲危机,谁积极参加重组了?是美国、英国.实际上参加债务重组的时候也是疯狂占便宜的机会,廉价地收购了别人的资产,赚了无尽的好.

"从战略上说,中国需要对欧洲提供支持,但现在欧洲缺的不是钱,缺的是纪律.如果中国真要出资,应该敦促欧洲尽可能出台一个全面的欧洲银行解决方案,应该督促在多边框架下大家解决欧洲银行问题."何帆称.(完)