《外汇动态》高盛建议做多坡元和马币兑美元及欧元

0453GMT---高盛建议做多马币(林吉特)和坡元兑欧元及美元.

高盛发表研究报告称,尽管马来西亚和新加坡存在外部盈馀和国内固定收益利差,马币和坡元表现低于其潜力水平.

坡元和马币汇价也低于国内当局的总体政策目标,而两种货币的多头仓位已经减少.

高盛并称,"我们推荐对马币和坡元兑欧元及美元给予相同的权重篮子100,目标位104,止损单在98.该篮子货币对普遍风险情绪的相关性很低,利差交易几乎持平."

美元/坡元SGD=D3升0.2%至1.2451,美元/马币MYR=MY挫跌1.2%,报3.0730.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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