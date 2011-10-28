《外汇动态》高盛建议做多坡元和马币兑美元及欧元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
0453GMT---高盛建议做多马币(林吉特)和坡元兑欧元及美元.
高盛发表研究报告称,尽管马来西亚和新加坡存在外部盈馀和国内固定收益利差,马币和坡元表现低于其潜力水平.
坡元和马币汇价也低于国内当局的总体政策目标,而两种货币的多头仓位已经减少.
高盛并称,"我们推荐对马币和坡元兑欧元及美元给予相同的权重篮子100,目标位104,止损单在98.该篮子货币对普遍风险情绪的相关性很低,利差交易几乎持平."
美元/坡元SGD=D3升0.2%至1.2451,美元/马币MYR=MY挫跌1.2%,报3.0730.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。