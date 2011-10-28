《热点透视》中国援助欧洲符合其自身利益

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 李春喜

路透香港10月27日电---中国有理由不附加任何条件向欧洲伸出援手.国务院总理温家宝上个月暗示,中国对欧洲的资金承诺取决于欧洲给予的某些回馈,比如承认中国的市场经济地位.但作为全球贸易的最大受益者,帮助欧元区恢复稳定符合中国自身利益.

根据欧盟统计局资料,中国在7月超越美国,成为欧盟最大贸易夥伴.同期,中国出口占欧盟进口的17%,超过任何其他国家.随着美国议员就是否向进口自中国的商品施加惩罚性关税展开争论,中国比以往任何时候都更加依赖欧盟来维持出口工业.如果欧洲人处境窘迫,他们可能会减少从中国的进口,甚至更有可能和美国联手在东方寻找替罪羊.

北京已经购买了获得AAA评级的欧洲金融稳定机构(EFSF)发行的债券,但欧洲人觉得还不够.法国总统萨科齐将与中国国家主席胡锦涛在27日通电话,EFSF负责人也将在28日访问中国.两人都可能要求中国动用其约3.2万亿(兆)美元外汇储备的一部分,投资于欧洲不良债务.

尽管欧洲目前的处境不佳,但北京也很难趁机获得额外的好处.中国可能更愿意直接购买港口和资源,但目前尚没有待售的这类资产.欧盟也不大可能认可中国的市场经济地位,因为中国还并不完全是市场经济.如果中国逼迫太紧,欧元区国家或决定自力救济,采取欧元贬值等措施自救.

此外,中国无条件地援助欧洲也会给自己赢得时间.中国经济正在摆脱对出口的依赖,经常帐盈馀占国内生产总值(GDP)之比已经由2010年的5.2%降至2011年上半年的2.8%,但最好的方式是渐进稳定的转型.如果欧洲能避免急剧地调整失衡,那麽其最大贸易夥伴中国也能够逃过一劫.(完)