〔路透调查〕多数分析师预计澳洲央行11月初将下调利率,货币政策偏中性

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透悉尼10月28日电---澳洲央行下周料将是两年来首次下调利率,鉴于通货膨胀不再对经济构成威胁,货币政策将更偏中性.
路透最新调查中,受访的18名分析师中有12名预测,澳洲央行11月1日会议将把指标利率下调25个基点至4.5%.
馀下的分析师则认为澳洲央行将保持利率不变,除非全球经济前景突然恶化.
本月初,澳洲央行意外表示,核心通胀向下修正,加上失业率升高及全球市场动盪,意味着物价压力可能不像先前所想的构成威胁.
本周公布的第三季核心通胀率表现温和,大幅减轻了通胀率超出澳洲央行2-3%目标区间的风险,并引发了为何政策仍需要较正常情况收紧的疑问.
此次调查显示,基本上分析师并不认为澳洲央行将会着手采取较激进的宽松政策.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。