〔路透调查〕多数分析师预计澳洲央行11月初将下调利率,货币政策偏中性

路透悉尼10月28日电---澳洲央行下周料将是两年来首次下调利率,鉴于通货膨胀不再对经济构成威胁,货币政策将更偏中性.

路透最新调查中,受访的18名分析师中有12名预测,澳洲央行11月1日会议将把指标利率下调25个基点至4.5%.

馀下的分析师则认为澳洲央行将保持利率不变,除非全球经济前景突然恶化.

本月初,澳洲央行意外表示,核心通胀向下修正,加上失业率升高及全球市场动盪,意味着物价压力可能不像先前所想的构成威胁.

本周公布的第三季核心通胀率表现温和,大幅减轻了通胀率超出澳洲央行2-3%目标区间的风险,并引发了为何政策仍需要较正常情况收紧的疑问.

此次调查显示,基本上分析师并不认为澳洲央行将会着手采取较激进的宽松政策.(完)