(重温稿)〔路透调查〕台湾第三季经济成长率料为两年来低位,外部需求大减

* 公布数据:台湾第三季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间:下周一(31日)16:00

调查结果(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估低位 预估高位 2011年Q2 2010年Q3 调查家数

+3.5 +3.1% +4.2% +5.02 +10.69 15

观察重点:

路透综合15家金融机构的预测中值显示,台湾第三季的经济成长率为3.5%,是连续第六季度的放缓,并将创下两年以来最差表现.

欧美债信问题持续扩散恐伤及实体经济之下,先前台湾官方已连续下修全年经济成长率和通膨率预估.至于台湾央行9月已暂停连续五次的升息循环,将重贴现率暂止于1.875%.分析师多认为,央行可能将维持利率于此水位一段时间,以观察全球景气走向.

台湾第三季的外贸成长明显放缓.9月出口金额年增9.9%,低于预期;而外销订单金额年增则是下滑至仅有2.72%,是近两年以来的低位.<TW/TRDCN>

虽然台湾外贸受到全球景气明显趋缓的影响,但中国的经济成长率似未受到太大冲击.中国第三季经济成长仍达9.1%,预料可平稳运行.[ID:nCN1157728]

至于新加坡第三季GDP初值较上年同期增长5.9%,优于预期[ID:nCN1150800]韩国方面,该国央行估算,第三季GDP较上年同期增长3.4%.[ID:nCN1178040]

主计处将于下周一(31日)16:00公布第三季经济成长率概估值,11月24日再公布统计值.

金融机构 第三季GDP(%)

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澳盛银行 3.1

汇丰 3.3

ING 3.4

宝华综合经济研究院 3.5

元富证券 3.5

台新投顾 3.5

凯基投顾 3.5

苏格兰皇家银行 3.5

永丰金控 3.56

花旗集团 3.6

IFR Markets 3.6

星展银行 3.7

日盛投顾 3.8

兆丰投顾 3.98

穆迪(Moodys Investors Service) 4.2

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中值 3.5