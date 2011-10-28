〔东京汇市〕欧元大涨之後调整,预计短线将进一步上涨

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 欧元大涨之後稍事喘息
* 欧元/美元1个月隐含波动率位于两个月低位,因欧洲疑虑暂时缓解
* 关注意大利公债标售
* 美元/日圆距离纪录低位不远,市场关注日本当局是否干预汇市
* 澳元创16个月最大单日升幅後,因获利了结而下跌
路透东京10月28日电---欧元周五脱离七周高位.欧洲出台协议使风险资产利空压力解除,欧元出现大涨,投资人随後稍事喘息,不过市场仍预期欧元短线将进一步上涨.
协议内容包括,民间银行和保险机构将接受希腊债务减计50%,EFSF杠杆化和地区银行重组资本.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。