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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 13:29 BJT

〔东京汇市〕欧元大涨之後调整,预计短线将进一步上涨

* 欧元大涨之後稍事喘息

* 欧元/美元1个月隐含波动率位于两个月低位,因欧洲疑虑暂时缓解

* 关注意大利公债标售

* 美元/日圆距离纪录低位不远,市场关注日本当局是否干预汇市

* 澳元创16个月最大单日升幅後,因获利了结而下跌

路透东京10月28日电---欧元周五脱离七周高位.欧洲出台协议使风险资产利空压力解除,欧元出现大涨,投资人随後稍事喘息,不过市场仍预期欧元短线将进一步上涨.

协议内容包括,民间银行和保险机构将接受希腊债务减计50%,EFSF杠杆化和地区银行重组资本.

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