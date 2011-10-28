《企业看点》--10月28日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透班加罗尔10月28日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报援引知情人士报导称,Brocade Communications System (BRCD.O)或重新寻找潜在买家.[ID:nL3E7LS08R]
* 南华早报周五报导,蒙古正酝酿安排一家铁路建造企业赴香港上市,以便为50亿美元的铁路发展计划筹资.[ID:nCN1182276]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 侯向明
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。