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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 13:35 BJT

《企业看点》--10月28日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月28日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报援引知情人士报导称,Brocade Communications System (BRCD.O)或重新寻找潜在买家.[ID:nL3E7LS08R]

* 南华早报周五报导,蒙古正酝酿安排一家铁路建造企业赴香港上市,以便为50亿美元的铁路发展计划筹资.[ID:nCN1182276]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 侯向明

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