〔澳洲股市〕回吐升幅近收平盘,因投资者了结获利

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透10月28日电---澳洲股市周五回吐盘初涨幅,微幅收升,因投资者对近期升势获利了结.欧盟领导人达成遏制欧债危机方案令市场释然,近日股市录得涨幅.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收涨5.1点至4,353.3,此前曾触及自8月3日以来高位4417.上日曾大涨2.5%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 戴素萍
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。