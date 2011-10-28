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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 13:37 BJT

〔澳洲股市〕回吐升幅近收平盘,因投资者了结获利

路透10月28日电---澳洲股市周五回吐盘初涨幅,微幅收升,因投资者对近期升势获利了结.欧盟领导人达成遏制欧债危机方案令市场释然,近日股市录得涨幅.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收涨5.1点至4,353.3,此前曾触及自8月3日以来高位4417.上日曾大涨2.5%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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